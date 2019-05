VÍDEO | La tragèdia des de dins: així es va viure l'aterratge de l'avió en flames que va acabar amb 41 morts

El Comitè d'Investigació rus, que analitza les causes que van poder portar al sinistre d'un avió comercial Sujoi Superjet 100 a l'aeroport moscovita de Xeremétievo aquest diumenge, no tenen per ara una hipòtesi clara per explicar l'accident, en el qual van perdre la vida 41 persones. Un passatger de l'avió fins i tot va gravar els instants de l'aterratge des de dins:





L'avió de l'aerolínia Aeroflot, amba bord, havia partit de Xeremiétivo amb destinació Múrmansk, al nord-oest de Rússia, però va tornar al mateix aeroport 28 minuts després de l'enlairament després de sol·licitar unUna font dels serveis d'emergència ha confirmat a l'agència de notícies Sputnik la localització de les dues caixes negres, a partir de les quals extreure la informació que permeti aclarir el succés. El Comitè d'Investigació pensa com aen les males condicions meteorològiques, errors tècnics i errors humans, a l'espera que es coneguin dades més precises.El Ministeri de Sanitat rus ha elevat aquest dilluns adesprés de l'accident, repartides en tres centres mèdics diferents. Almenys un d'aquests ferits (una dona de 51 anys) es troba en estat crític, segons l'agència Sputnik.