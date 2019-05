Iglesias i Sánchez encaren el pacte d'investidura sense concretar-lo: «Ens hem posat d'acord en posar-nos d'acord»

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias, s'han reunit aquest dimarts durant dues hores i quart a la Moncloa per encara una futura entesa que faci viable la investidura del secretari general del PSOE i estableixi el marc de col·laboració entre les dues formacions durant la pròxima legislatura. Després de la trobada, i en una roda de premsa poc més de 5 minuts, Iglesias ha evitat parlar del govern de coalició que ell mateix reclama i s'ha limitat a apuntar que la trobada ha anat "molt bé" i tots dos han compartit "la necessitat d'entesa i de col·laboració entre forces progressistes". "Ens hem posat d'acord en posar-nos d'acord", ha sentenciat.

La d'Iglesias ha estat la reunió més llarga d'aquesta ronda de trobades del president espanyol amb Pablo Casado (amb qui es va reunir gairebé dues hores), Rivera (menys d'una hora) i finalment el líder de Podem.

Iglesias ha volgut destacar la bona sintonia entre tots dos sense concretar quin serà l'abast de la seva col·laboració i si inclourà -com demana Podem- un govern de coalició o bé si –com vol Sánchez- serà un govern exclusivament del PSOE amb suports externs.

Segons el líder de Podem tots dos han compartit "la necessitat d'entesa i de col·laboració entre forces progressistes" i s'han posat d'acord en que "treballarem per posar-nos d'acord".

En tot cas ja ha advertit que aquesta serà una tasca "llarga" i que parteix d'una voluntat "positiva" de les dues parts.

"Soc optimista però toca prudència, discreció i tranquil·litat" i aquest "és el millor punt de partida per la tasca de les pròximes setmanes", ha sentenciat el líder de Podem.

Iglesias tampoc ha volgut avançar l'estat de les negociacions sobre la configuració de la Mesa del Congrés, clau per a l'impuls de les iniciatives parlamentàries del govern espanyol. En aquesta qüestió, s'ha limitat a dir, hi "treballaran Irene Montero i Adriana Lastra".

En resum, segons Iglesias, la trobada d'aquest dimarts és "un bon punt de partida, no podria ser millor" per "afrontar el futur d'Espanya". "Estem d'acord que hem de parlar amb tots els actors polítics i la necessitat d'obrir una nova època on el diàleg substitueixi la sobreactuació i els insults", ha conclòs.



La Moncloa apunta a la Mesa del Congrés



Fonts de la Moncloa han apuntat que s'ha tractat d'una reunió "molt positiva i constructiva" que ha servit per "reconèixer la feina d'aquests 10 mesos i els avenços conjunts que s'han produït en benefici d'una àmplia majoria social per a la recuperació de drets i millors quotes de benestar social".

Segons aquestes fonts la feina que han fet les formacions d'esquerres "serveix per establir una voluntat renovada de cooperació i d'entesa". "Ara cal seguir parlant, però el més immediat serà la negociació sobre la Mesa del Congrés, una tasca a la que es dedicaran Adriana Lastra i Irene Montero", sostenen.