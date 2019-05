El Parlament durà a Fiscalia l'amenaça d'un empresari de pagar el segrest de Puigdemont

La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts traslladar a la Fiscalia l'amenaça de que un empresari va fer a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, per al qual va oferir 100.000 euros a qui el segrestés. La decisió s'ha pres amb els vots a favor de JxCat i ERC i la negativa de Cs i el PSC, han informat fonts parlamentàries a l'ACN, i malgrat que els lletrats de la cambra havien desaconsellat fer aquest pas. En un informe, concloïen que el reglament no preveu garantir protecció jurídica als diputats. L'empresari que va llançar l'amenaça, en saber que Puigdemont havia demanat empara a la Mesa del Parlament, va doblar la seva oferta fins als 200.000 euros per a qui segresti l'expresident.

Puigdemont havia demanat per carta a la Mesa que li oferís empara legal "com a membre del Parlament" després que Gerard Bellalta, un empresari vinculat a l'extrema dreta, oferís una recompensa a qui el segrestés. No obstant això, els serveis jurídics van elaborar una nota firmada per lletrat major, Joan Ridao, que sosté que el reglament de la cambra no regula "cap dret ni cap mecanisme específic que prevegi l'actuació de la cambra per garantir ad extra tant la protecció jurídica com l'exercici de les prerrogatives dels seus membres". L'escrit jurídic també assenyala que en el marc dels treballs per reformar el reglament "s'han plantejat algunes propostes orientades a preveure aquesta possibilitat".