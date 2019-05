Així serà PortAventura Dreams, el nou espai d'oci que ajudarà a la recuperació d'infants amb malalties greus

PortAventura inaugurarà al setembre un espai pioner a Europa que posarà en valor l'oci com a part del tractament mèdic d'infants amb malalties greus. PortAventura Dreams, que així s'anomenarà la zona d'uns 9.000 metres quadrats que ja està en construcció, s'ha presentat aquest dimarts i preveu acollir unes 200 famílies cada any, que faran estades d'una setmana de manera gratuïta. Els pacients arribaran procedents d'hospitals especialitzats amb infants com l'Hospital Sant Joan de Déu, l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i l'Hospital Infantil Universtario Niño Jesús de Madrid, que actuaran en col·laboració amb la Creu Roja. La inversió per dur a terme el projecte és d'uns 4 milions d'euros.

Els responsables del parc l'han definit com el projecte més ambiciós de la fundació. La voluntat de la instal·lació és "ser part de la teràpia de recuperació a través de l'oci, la diversió, la interacció i els moments en família", segons ha apuntat Choni Fernández, directora de Responsabilitat Corporativa de PortAventura World. Les famílies que hi podran passar una setmana seran les de menors en una fase avançada de la curació de la malaltia que pateixin. Des del moment que es posi en marxa l'equipament al setembre, ja començaran a arribar els primers pacients.

La selecció dels beneficiaris la realitzarà un comitè mèdic independent, format per professionals dels hospitals participants en la iniciativa, juntament amb la Creu Roja. Hauran de ser infants d'entre 4 i 17 anys "que hagin patit una malaltia molt greu de les que es recullen en el llistat de malalties greus del Ministeri de Sanitat", ha informat Fernández. En la decisió no hi intervindrà la Fundació PortAventura, però sí que cobrirà el cost de l'estada setmanal. Les famílies també tindran accés als tres parcs de PortAventura World i la possibilitat de fer activitats exclusives dinamitzades per voluntaris de la Fundació PortAventura.

Membres del comitè mèdic han exposat que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron està realitzant un "estudi psicològic pioner" sobre els beneficis que té per als pacients participar en accions d'oci i entreteniment. Durant la presentació del projecte s'han citat també visites de famosos i "ídols" dels infants, com ara actors, cantants o futbolistes. Tot i que encara no hi ha una conclusió ferma, han indicat que hi hauria una millora en la salut del malalt en els dies posteriors a aquestes visites o experiències, en aspectes com l'estat d'ànim o l'ansietat. El cap de psiquiatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, José Antonio Quiroga, ha afirmat que la voluntat dels impulsors del projecte "no és que quedi com una iniciativa aïllada, sinó integrar-la dins del procés de recuperació", així com "mesurar quin impacte tindrà en la seva recuperació a nivell emocional, de qualitat de vida d 'interrelacions a nivell familiar". Es tracta doncs, que l'estada a PortAventura "sigui un estímul per tirar endavant" amb el tractament.

El resort comptarà amb sis habitatges de 130 metres quadrats cadascun que estaran col·locats de forma circular, amb un espai comú al mig "que fomenti la interacció entre les famílies", ha detallat Fernández. Cadascun dels habitatges tindrà capacitat per sis persones, amb tres habitacions dobles, dos lavabos, una sala d'estar, terrassa i cuina, i està adaptat a les necessitats dels infants amb malalties greus. A la part exterior hi haurà una zona per passejar i una pista poliesportiva. A més també es construirà un edifici per a la recepció, una sala polivalent, un restaurant i les futures oficines de la Fundació PortAventura. Fernández també ha exposat que es desenvoluparà una propera fase per la qual s'incrementarà el nombre de places disponibles, tot i que no ha concretat quan es durà a terme. La vil·la s'ubicarà en la part posterior de l'Hotel Colorado Creek.