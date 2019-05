Puigdemont, Comín i Ponsatí es podran presentar a les eleccions europees

Els jutjats contenciosos administratius número 2, 9 i 21 de Madrid van dictaminar ahir finalment que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí es poden presentar a les eleccions europees del pròxim 26 de maig. Una decisió marcada pel criteri expressat diumenge pel Tribunal Suprem i per la línia argumental de la Fiscalia, que, en els escrits de diumenge i de divendres, respectivament, donaven la raó a la defensa i asseguraven que el veto imposat per la Junta Electoral Central (JEC) vulnerava els drets fonamentals de tots tres.

Els jutjats deixen sense efecte ara aquella decisió de la Junta i estableixen en una sentència idèntica que els seus noms es podran inscriure a les paperetes de Lliures per Europa (Junts).

Els jutjats de Madrid van emetre una decisió d'acord amb la línia marcada pel Suprem, que segons recull la sentència «ja ha determinat per a aquest procés concret que la situació de rebel·lia no impedeix als recurrents presentar-se a les eleccions europees».

En aquest sentit, la sentència recull el criteri del Suprem que només es poden excloure les persones que incompleixin les premisses establertes a la Llei Orgànica del Règim Electoral General i entre aquestes no figura el fet de trobar-se en rebel·lia. A més, recull també la jurisprudència del Suprem que estableix que cal fer una interpretació de l'ordenament jurídic «en el sentit més favorable a l'exercici dels drets fonamentals d'especial rellevància al procés electoral».

La sentència recorda –com la Fiscalia- que tots tres consten al cens electoral i per tant en el sistema actual són també elegibles. «És clar que mentre no s'adoptin els acords pels òrgans competents per donar de baixa del padró d'habitants [els tres candidats] ha de mantenir-se la inscripció, no només perquè tot ciutadà té dret a ser escoltat en qualsevol procediment que s'afecti, sinó perquè el document oficial acredita l'alta a un municipi».

Per tant, segons la sentència, «cal estimar el recurs en els termes que s'indiquen» i per aquest motiu anul·la l'acord de la Junta Electoral Central perquè «no és conforme a la llei». A més a més, declara «el dret dels actors a formar part com a candidats del partit Lliures per Europa (Junts) per a les eleccions del Parlament Europeu 2019».

La decisió definitiva arriba després d'un periple que es va iniciar dilluns passat, quan la Junta Electoral Central va decidir –sense unanimitat i amb el vot particular en contra del president, la vicepresidenta i dos vocals- donar la raó a un recurs que havien presentat el PP i Cs i excloure Puigdemont, Comín i Ponsatí de les eleccions europees.