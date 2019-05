Rivera ofereix a Sánchez els seus senadors per aplicar el 155 a Catalunya

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha transmès aquest dimarts al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que té intenció de "liderar" l'oposició. Ha assegurat que la seva tasca serà "ferma, lleial als espanyols i amb sentit d'Estat". Cs –ha dit- no s'abstindrà a la investidura del president espanyol, tal com li va demanar aquest dilluns el líder del PP, Pablo Casado, sinó que estarà vigilant per "protegir els espanyols" davant possibles augments d'impostos i incompliments de la Constitució a Catalunya. Precisament Rivera ha ofert a Sánchez "els 57 escons i senadors de Cs" perquè apliqui ja el 155 a Catalunya. També ha plantejat al president espanyol pactes d'Estat en quatre matèries: Educació, despoblació, immigració i seguretat.

Rivera ha comparegut a la sala petita de la zona de premsa de la Moncloa després d'una reunió que ha durat poc menys d'una hora. La Moncloa ha explicat el canvi de sala respecte a Casado –que va comparèixer a la sala de les rodes de premsa del Consell de Ministres- per la deferència que tradicionalment es té a La Moncloa amb el cap de l'oposició, en aquest cas amb Casado.

"Comunicació permanent sobre Catalunya"

Tal com va passar ahir, Sánchez ha acordat amb Rivera mantenir una "comunicació permanent sobre Catalunya", que segons La Moncloa és "una qüestió clau" d'aquesta legislatura. Segons l'equip del president espanyol la d'aquest dimarts ha estat una reunió "fluida i cordial" que ha de servir per "normalitzar les relacions institucionals i el diàleg polític".

Rivera ha comparegut en roda de premsa per destacar el seu paper d'oposició a Sánchez. Ha recordat que tots dos "discrepen" en matèria territorial i sobre l'augment dels impostos, entre altres. La seva, ha dit, serà una oposició "sense motxilles, sense complexes i lliure" per "protegir els espanyols" de l'actuació del govern de Sánchez.

En tot cas ha deixat la porta oberta a acords en grans matèries. Segons La Moncloa tots dos "han constata la necessitat" d'avançar en "nombrosos afers d'Estat" com les migracions, la transició ecològica, la ciència i la despoblació. Uns eixos que coincideixen parcialment amb els que el propi Rivera ha exposat després: "El Pacte d'Estat per l'educació", una "comissió al Congrés contra la despoblació", un gran acord "per a una immigració regular i àgil" i un pacte sobre "seguretat i lluita contra el terrorisme".

Rivera critica l'intrusisme de Casado

El líder de Cs ha aprofitat la roda de premsa per retreure al president del PP, Pablo Casado, que ahir el convidés a abstenir-se per fer possible una investidura de Sánchez sense el suport dels independentistes. "Bastant té Casado amb el que té", ha dit ironitzant sobre el fer que és "un líder ha de comentar el que ha de fer un altre líder i no ho fa ell".