VÍDEO | «Ada is in da house», un videoclip a ritme de «reggaeton» per donar suport a Colau

Un grup de músics, artistes i professionals de l'audiovisual de Barcelona han publicat un videoclip a ritme de ''reggaeton'' donant suport a la política d'Ada Colau. 'Ada is in da house' és el nom d'aquesta cançó inèdita que firma el grup de creatius Caderas Crew i que, després que s'hagi penjat a la xarxa Youtube aquest dilluns, ja té més de 25.000 visualitzacions.

El tema posa en valor, la proximitat d'Ada Colau als barris i qualifica l'actual alcaldessa de la capital catalana ''d'històrica'' contraposant-la a Manuel Valls i Ernest Maragall, que ''són història''. L'equip de Colau no reconeix aquesta peça com un vídeo electoral, com si que ho va ser, el 2015, la rumba del 'Run-Run'.

'Ada is in da house' reivindica els mèrits de Colau, amb frases com que ''de ningú gran sóc neboda'' i el seu passat d'activista al capdavant de la PAH.

La cançó també recorda que ''el carrer és la meva corona'' i assegura que des de l'Ajuntament ha ''sacsejat'' empreses com Endesa, Airbnb o els banquers, a la vegada que ha treballat pels llogaters, les kellis o els taxista. La lletra de la cançó defensa un ''futur feminista''