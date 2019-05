Viggo Mortensen carrega contra Vox per utilitzar la imatge d'Aragorn

L'actor Viggo Mortensen ha criticat Vox per utilitzar una imatge d'Aragorn, el personatge al que va donar vida a la trilogia d'El senyor dels anells', durant la campanya de les eleccions generals del passat 28 d'abril i ha titllat el partit d'"ultranacionalista i neofeixista".

L'intèrpret ha carregat contra el partit liderat per Santiago Abascal en una carta que publica aquest dimarts 7 de maig 'El País', en què, segons recull Europa Press, veu "ignorant" pensar que l'ús del personatge d'Aragorn per promoure la campanya electoral d'"un partit xenòfob d'ultradreta com Vox" és "una bona idea".

Mortensen (Nova York, 1958) afirma que no només és "absurd" que es vinculi la seva persona a un partit polític "ultranacionalista i neofeixista", ja que està "interessat en la rica varietat de cultures i idiomes que hi ha a Espanya i en el món ", sinó que" és encara més ridícul que s'utilitzi el personatge d'Aragorn ".

Tal com assenyala, el seu personatge en la saga cinematogràfica dels llibres de Tolkien és "un estadista políglota que advoca pel coneixement i la inclusió de les diverses races, costums i llengües de la Terra Mitjana", pel que veu "ridícul" utilitzar-lo per "legitimar a un grup polític antiimmigrant, antifeminista i islamòfob". "Riuria de la seva incompetència, però Vox ha entrat al Congrés amb 24 escons, no és un acudit, i caldrà estar atents i proactius, com ho és Aragorn en la saga de Tolkien", conclou l'actor en la seva carta.