Condemnen a 55 anys de presó el treballador d'un geriàtric d'Arenys acusat d'agressions i abusos

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 55 anys de presó el treballador d'un geriàtric d'Arenys de Mar (Maresme), detingut la Nit de Nadal del 2015 per haver agredit nou dones residents al centre, algunes de les quals també en va abusar sexualment. En concret, se'l condemna per cinc delictes d'agressió sexual, un delicte d'homicidi per imprudència greu amb un delicte de lesions, i també per quatre delictes lleus de lesions.

En tots els casos, el jutge assenyala un atenuant per consum d'alcohol i drogues. A banda de la pena de presó, el condemna a 10 anys addicionals de llibertat vigilada i a 15 anys d'inhabilitació per treballar en l'àmbit sanitari. Finalment, l'insta a pagar 109.500 d'euros d'indemnitzacions a les víctimes i familiars, amb la responsabilitat civil subsidiària del centre i de la Generalitat.