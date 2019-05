Els Mossos donen per morta la veïna de Viladecans desapareguda a Cornellà

La veïna de Viladecans desapareguda fa dos mesos a Cornellà de Llobregat estaria morta. Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballen els Mossos d'Esquadra, segons ha pogut saber l'ACN. La dona va desaparèixer el 13 de març passat i des de llavors els investigadors no han detectat senyals de vida de cap tipus, com moviments bancaris o telefònics.

Aquest dimarts els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes sospitosos de l'assassinat de la dona i durant un llarg registre als seus domicilis van intentar buscar pistes que els poguessin conduir fins al cos de la víctima. Fonts consultades per l'ACN, però, asseguren que no hi ha indicis clars d'on podria estar amagat el cadàver. Els detinguts passaran dijous a disposició judicial mentre la policia avança en la recerca del cos.