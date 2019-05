L'exconseller Lluís Puig abandona l'hospital a Brussel·les després de patir una angina de pit

El candidat a l'alcaldia de Terrassa per JxT, Lluís Puig, a Brussel·les

El candidat a l'alcaldia de Terrassa per JxT, Lluís Puig, a Brussel·les | ACN

Lluís Puig, exconseller de cultura, va patir el passat dissabte una angina de pit a Brussel·les. El Nacional va avançar que Puig va acudir a l'hospital acompanyat de la seva esposa després de sentir-se indisposat i li van detectar una angina lleu de pit. Després de passar les proves mèdiques amb èxit, finalment l'exconseller ha rebut l'alta aquest dimecres i ha abandonat l'hospital de la ciutat belga.



Tot i això, Lluís Puig, que es presenta a l'alcaldia de Terrassa per Junts per Terrassa, no ha deixat de banda la seva activitat a les xarxes socials. El passat dilluns va penjar una foto al seu perfil de Twitter de la vista de Terrassa des de la Mola donant a entendre que es trobava a Catalunya, fet que va fer saltar les alarmes a alguns dels seus seguidors. Aquest és el tuit en qüestió: