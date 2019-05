Rivera s'erigeix en líder de l'oposició i insta a activar el procediment del 155

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va demanar ahir al cap de l'Executiu espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que activi el procés per a una eventual activació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i remeti al president de la Generalitat, Quim Torra, el preceptiu requeriment previ exigint-li que acati la Carta Magna.

En roda de premsa al palau de la Moncloa després d'una reunió que va durar uns 50 minuts, Rivera va afirmar que al seu partit estan convençuts que a Catalunya, en lloc de donar més competències a la Generalitat, com els socialistes volen fer en matèria de justícia, va dir, «cal vigilar, controlar i aplicar la Constitució». En aquest sentit va argumentar que a la formació taronja estan «farts» que els CDR «tallin autopistes», que els Mossos d'Esquadra «estiguin sotmesos a l'arbitrarietat de Torra», que la televisió pública «ataqui l'oposició i la resta dels espanyols» o que es «pengin estelades als col·legis».

Tot i que el PSOE, que té majoria absoluta al Senat, no necessitaria ningú per aplicar el 155 a Catalunya, Rivera li va oferir els escons de Cs per posar en marxa aquest procediment, que al seu parer és necessari, al contrari del que pensen els socialistes.

Rivera va reconèixer que és en la qüestió de Catalunya on Ciutadans i el PSOE mantenen una de les seves «principals discrepàncies», però va afegir que, «pel bé d'Espanya», el futur Govern central podrà comptar amb els senadors taronges per activar aquesta mesura constitucional en cas que canviï de criteri.

També va afirmar que Cs continuarà oposant-se al fet que s'indultin els polítics independentistes que siguin condemnats pel Tribunal Suprem per participar en el procés sobiranista, perquè «seria indigne», i al fet que hi hagi mediadors en el diàleg entre el Govern central i la Generalitat. No obstant això, va aclarir que no va parlar amb Sánchez d'aquesta qüestió durant la reunió.

Igualment, va admetre que tots dos partits tenen projectes «antagònics» en matèria econòmica, perquè Cs vol reduir la pressió fiscal, mentre que Sánchez ha «amagat una pujada massiva d'impostos» per a aquesta legislatura, com l'IRPF i el que afecta el dièsel.

Des d'una sala del palau de la Moncloa més petita que la que es va facilitar dilluns a Casado per dirigir-se als mitjans de comunicació, Rivera va transmetre el seu desig de «liderar» l'oposició davant d'un PP «en descomposició» i amb una «crisi interna» després de perdre 71 escons en les eleccions generals.

En la seva opinió, Espanya necessita que hi hagi un «projecte fort» per quan el Govern que dona per fet que Sánchez formarà amb Podemos s'enfonsi.