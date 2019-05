Un testimoni explica al Suprem que guàrdies civils van «orinar» sobre manifestants

Un testimoni de Calella (Maresme) Josep Grima ha explicat que la nit de l'1-O mentre protestaven davant l'Hotel Vila per les càrregues policials uns agents que s'allotjaven a l'establiment els van escopir i "van orinar" sobre d'ells des del balcó. Ha assegurat que eren un grup de 50 o 60 persones "amb càntics i crits de votarem" i que els policies van reaccionar amb "actitud xulesca". Fins i tot, ha dit que un d'ells va sortir vestit de paisà i amb una porra extensible i el va colpejar, uns fets pels quals va presentar denúncia. També ha descrit que d'altres agents també van sortir de l'hotel "i van tirar per terra mossos que feien un cordó de seguretat". Ha negat que ells intentessin "entrar o assaltar" l'establiment i que "només era una concentració per repudiar" la situació.

En un primer moment, quan la lletrada Ana Bernaola estava preguntant per aquest incident, el president del tribunal, Manuel Marchena, li ha demanat que formulés una altra pregunta perquè considerava que els fets no eren objecte del procediment. Després de formular protesta, Marchena ha rectificat i ha reconegut que la pregunta era procedent. A l'escrit de la fiscalia es fa referència a aquests fets i policies que han testificat anteriorment també s'havien referit a aquest tipus "d'escraches" a policies, a preguntes de les acusacions.