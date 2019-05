Votants defensen al Suprem que no hi va haver incidents on no van anar cossos estatals

Votants de l'1-O que han declarat aquest dimecres al Tribunal Suprem han defensat que en els col·legis electorals on no hi va haver presència de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil la jornada es va desenvolupar sense incidents. Així ho han relatat testimonis que van estar en centres de votació de municipis com Badalona, Barcelona, Anglesola, Alforja o la Pobla de Mafumet.

Tots ells han parlat d'un ambient "festiu" i "pacífic", i sí han dit que van veure mossos d'esquadra, que van intentar entrar al col·legi sense èxit per l'elevada presència de persones concentrades a la porta que els impedien el pas. L'advocada de l'Estat Rosa María Seoane ha insistit en preguntar qui va entrar urnes i paperetes, però els testimonis li han respost que ho desconeixien. També li han dit no saber qui va obrir els centres.