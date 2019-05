Arrimadas diu adeu al Parlament exhibint el cartell d'una pintada al seu carrer

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, s'ha acomiadat aquest dijous del Parlament fent la seva última intervenció. En el seu darrer discurs des del faristol, Arrimadas, visiblement emocionada, ha recordat la seva arribada a Catalunya i ha afegit que ha sigut "catalana d'elecció". En acabar les seves paraules, la fins ara cap de l'oposició ha saludat el president de la Generalitat, Quim Torra, i cadascun dels membres del Govern presents a l'hemicicle.

Seguint en la línia de la legislatura, Arrimadas ha ensenyat un cartell en la seva última intervenció al Parlament. Concretament, sobre una pintada que assegura que ha vist al carrer de casa seva. Arrimadas ha lamentat que això no només li passa a ella i ha afegit que sempre ha estat "molt dur" lluitar contra el nacionalisme. "Les persones que estan tristes i preocupades patint el nacionalisme, els hi dic que no estan soles", ha conclòs.

Arrimadas ha tingut paraules d'agraïment per als diputats i els treballadors del Parlament però també ha volgut posar l'accent en què la cambra catalana és un "reflex de la confrontació social i la divisió que ha generat el nacionalisme". "Hem vist les etapes més negres de la història, quan una minoria va voler passar per sobre d'una majoria. Hem estat al peu del canó", ha defensat.

La fins ara líder de l'oposició ha assegurat que va al Congrés per formar "l'alternativa al pròxim govern espanyol" i s'ha mostrat convençuda que Cs governarà a Catalunya i a Espanya.

Pel que fa al seu relleu a Catalunya al capdavant de Cs, Arrimadas s'ha dirigit directament a Carlos Carrizosa, que passarà a ser el president del grup de Cs al Parlament, i a la diputada Lorena Roldán, assegurant que deixa el partit "en molt bones mans".

En la part inicial de la intervenció, Arrimadas ha recordat els seus set anys de diputada i com va arribar a Catalunya per estudiar i treballar. I ha recordat que s'ha casat amb un català que, precisament, va conèixer al Parlament.



Dia de comiats al Parlament

Arrimadas no és l'única que ha dit adeu aquest dijous al Parlament per anar al Congrés. També ho fan el president d'ERC, Oriol Junqueras, el diputat d'ERC, Gerard Gómez del Moral, el diputat de Cs i vicepresident segon del Parlament, José María Espejo-Saavedra, la diputada de JxCat Laura Borràs, els diputats de JxCat Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez, així com la diputada del PPC Andrea Levy. Tots ells han estat escollits diputats en les darreres eleccions del 28-A.