Centenars d'universitaris es manifesten per reclamar la rebaixa de les taxes

Centenars d'universitaris es manifesten aquest dijous pel centre de Barcelona per reclamar la rebaixa de les taxes. La mobilització ha començat a la plaça Universitat i està previst que arribi fins a les portes del Parlament. La pancarta principal porta com a lema 'Recuperem la universitat'. L'objectiu de la jornada reivindicativa és promoure la recollida de signatures de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama una rebaixa del 30% del preu de les taxes.



Els promotors porten prop de 40.000 suports. Al centre de la ciutat s'han ajuntat els estudiants que han provocat problemes de trànsit a l'avinguda Diagonal i també els que han tallat el servei de Ferrocarrils a la Universitat Autònoma. També hi ha pancartes dels estudiants de Girona.ç



Entre els participants a la manifestació també hi havia representació d'estudiants manresans.





??Bloc Manresà ja hem arribat a pl. Universitat!??? pic.twitter.com/3A3XpNSP7a — SEPC Manresa (@SepcManresa) 9 de maig de 2019