El CIS atorga la victòria al PSOE a les europees

L'últim baròmetre del CIS atorga la victòria a les eleccions europees al PSOE amb entre 17 i 18 diputats al Parlament europeu i un 29-31% dels vots. Les candidatures encapçalades per Oriol Junqueras (Ara Repúbliques) i per Carles Puigdemont (Lliures per Europa) obtindrien representació amb 3 i 1 diputats, respectivament. Així doncs, Junqueras i Puigdemont entrarien com a eurodiputats amb entre el 5-7% dels vots pel que fa a la coalició d'ERC i amb entre l'1-3% pel que fa a la de l'expresident de la Generalitat. Segons el CIS, Vox entraria per primer cop al Parlament europeu amb entre 4 i 5 escons (entre el 7-9% dels vots). El PP seria segona força per davant de Cs i Podem. Els populars obtindrien entre 11 i 12 escons (18-20% dels vots). Cs i Podem estarien gairebé en empat tècnic. Mentre a la formació taronja el baròmetre li atorga entre 8 i 9 eurodiputats (14-16% dels vots), Podem n'obtindria 8 (13-15% dels vots). La coalició del PNB també entraria al Parlament europeu amb un escó.