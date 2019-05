Presó per a un dels detinguts per la mort de la dona desapareguda a Cornellà

El jutjat d'instrucció número 4 de Cornellà de Llobregat ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi amb ocultació de cadàver per a un dels detinguts relacionats amb la desaparició en aquest municipi d'una veïna de Viladecans el 13 de març passat. L'altre investigat ha quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars per un possible delicte d'encobriment.

Els Mossos d'Esquadra donen per morta la dona després que en dos mesos no hagi donat cap senyal de vida, i ara se centren en la recerca del cadàver. La fiscalia demanava l'empresonament del presumpte autor de l'homicidi i la seva defensa ja donava per fet que acabaria ingressant a presó abans que el jutge resolgués.

La compareixença dels detinguts s'ha allargat una hora i només ha declarat el presumpte encobridor. L'acusat de la mort de la dona s'ha acollit al seu dret a no declarar. La causa es manté secreta.