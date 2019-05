Chelsea Manning en llibertat després de negar-se a respondre les preguntes d'un jutge federal

L'exanalista dels serveis secrets nord-americans Chelsea Manning ha estat posada en llibertat aquest dijous després de passar dos mesos al Centre de Detenció d'Alexandria, a Virgínia, per negar-se a respondre les preguntes del gran jurat federal en relació amb la filtració de documents classificats a Wikileaks.

No obstant això, els seus advocats han indicat que durant el seu alliberament un altre gran jurat ha citat Manning a atestar o enfrontar-se a presó una altra vegada, segons ha informat el diari local 'The Hill'.

"Avui s'acabava la condemna del gran jurat i, per això, després de 62 dies de detenció, Chelsea ha estat posada en llibertat", han assegurat els seus advocats en un comunicat.

"Desgraciadament, fins i tot abans del seu alliberament, Chelsea va ser citada una altra vegada. Això significa que haurà de tornar a presentar-se davant d'un altre gran jurat dijous vinent, 16 de maig, just una setmana després de la seva posada en llibertat", assenyalen els lletrats.

El seu equip legal no ha descartat que existeixi la possibilitat que Manning hagi de tornar a la presó per negar-se a respondre les preguntes del jurat. "Chelsea continuarà negant-se a contestar i utilitzarà tots els mètodes legals per demostrar que només té motius per negar-se a donar testimoniatge", han destacat els advocats.

Manning ja va ser condemnada a 35 anys per revelar secrets d'intel·ligència militar, dels quals va complir-ne set perquè l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, va commutar la seva pena el 2017 perquè era "desproporcionada" en comparació amb altres casos similars.