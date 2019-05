Un jutjat d'instrucció de Barcelona es farà càrrec de la causa contra Tamara Carrasco

L'Audiència de Barcelona ha acordat que sigui el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona i no el jutjat d'instrucció número 1 de Gavà qui es faci càrrec de la causa contra l'activista del CDR Tamara Carrasco. L'Audiència Nacional es va inhibir de la causa que tenia oberta contra ella al novembre i des d'aleshores s'estava pendent de determinar quin jutjat se'n faria càrrec. Mentrestant, es manté vigent la mesura cautelar imposada per l'Audiència Nacional de no poder sortir del seu municipi, Viladecans. En una interlocutòria, l'Audiència de Barcelona ha decidit que la investigació la porti a terme un jutjat d'instrucció de la capital catalana perquè considera que a hores d'ara no queda clar des de quina localitat s'hauria difós l'àudio que investiga la justícia per incitació a cometre desordres públics.