Emotiu comiat a Rubalcaba al Congrés

Més de 8.000 persones, segons estimacions policials, van visitar entre divendres i ahir la capella ardent instal·lada al Congrés amb les restes mortals de l'exvicepresident del Govern, exministre i exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, mort divendres després de patir dimecres un ictus. Poc després de les dues de la tarda, policies i guàrdies civils van portar el fèretre des de l'interior del Saló dels Passos Perduts fins al cotxe fúnebre, sortint per la coneguda com a Porta dels Lleons, que s'obre només en les grans ocasions.

Desenes de persones reunides a l'exterior del Congrés van acomiadar Rubalcaba entre aplaudiments. «No t'oblidarem», li cridaven alguns. També es van escoltar missatges d'ànim a la vídua i al president del Govern en funcions. Els aplaudiments es van prolongar diversos minuts i van emocionar el president, familiars i representants institucionals que romanien a l'escalinata del Congrés. A la vorera, Sánchez, els membres del Govern i la presidenta de la cambra baixa, Ana Pastor, es van acomiadar de la vídua, Pilar Goya, que va abandonar el Congrés al costat del fèretre.

Com en la jornada anterior, van ser diversos els ciutadans que, al seu pas per la capella ardent, van voler deixar una rosa sobre el taüt, cobert amb una bandera d'Espanya i una tela vermella amb el símbol del PSOE del puny i la rosa. Alguns se senyaven quan passaven pel davant del fèretre, altres es posaven el puny al pit o el mostraven alçant el braç, però el pas de ciutadans va ser continu.

Al pati del Congrés, qui ho vollia tenia l'oportunitat d'escriure les seves últimes dedicatòries a sengles llibres de condol col·locats per a aquest fi, que es lliuraran a la família. A l'interior del Congrés es va habilitar un altre llibre reservat als familiars i als representants institucionals que van voler deixar per escrit el seu últim adeu a Rubalcaba.

Si divendres van visitar la capella el cap de l'Estat, Felip VI, i la reina Letícia, els reis emèrits, Joan Carles i Sofia, ho van fer ahir, igual que la infanta Elena. Amb els reis emèrits es va creuar en la seva sortida un emocionat expresident del Govern Felipe González, que ja es va desplaçar a l'hospital Puerta de Hierro després de l'ingrés de qui va ser el seu ministre d'Educació i de Presidència. També l'excap de l'Executiu José Luis Rodríguez Zapatero, que va tenir Rubalcaba com a vicepresident i ministre d'Interior, va anar ahir a la vetlla.

Igual que divendres, ahir van ser nombrosos els representants de les institucions i del món de la política que es van acostar a la capella per expressar el seu condol a la família i als membres del PSOE. Sánchez i Pastor van ser en tot moment a la vetlla expressant el seu suport als familiars i rebent també, en el cas del president del Govern en funcions i de la número dos del partit, Adriana Lastra, el condol per la pèrdua d'una figura tan rellevant del socialisme.



Un llibre de condolences

El PSC va obrir ahir un llibre de condolences a la seu del partit, al carrer Pallars, per a qui vulgui mostrar el condol per la mort de l'exministre Alfredo Pérez Rubalcaba i expressar-li el seu afecte. La portaveu del grup parlamentari, Eva Granados, i el candidat a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Coll-boni, van ser els encarregats d'obrir-lo. S'ha habilitat una taula per signar el llibre, davant d'una foto de Rubalcaba somrient i un gran ram de roses.

En una breu intervenció, Coll-boni va reconeixer la figura de Rubalcaba i va dir que «sovint es troben a faltar polítics d'aquesta talla». A més, va garantir que l'exsecretari general serà «un referent» per al socialisme.