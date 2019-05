Boya explica que es va discutir amb Sànchez el 20-S perquè la CUP no volia desconvocar la manifestació

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya ha explicat al Suprem que es va discutir amb Jordi Sànchez el 20-S en una reunió a dos quarts d'onze de la nit a Economia perquè no veien bé desconvocar la concentració. "Em vaig discutir amb Sànchez sobretot, perquè ell estava convençudíssim que calia desconvocar", ha detallat. Tant Sànchez com Cuixart els van demanar suport a ella i Eulàlia Reguant (CUP) i altres diputats de forces independentistes per demanar a la gent que marxés.

Des de la CUP, van posar com a "condició" que anunciessin per a l'endemà "amb hora i lloc" com continuaven les protestes. Boya també ha dit que ella i Reguant van pujar a un vehicle de la Guàrdia Civil per calmar els ànims d'un grup de joves que "protestaven més animadament". Ha dit que en tot moment es van fer crides a protestar des de les "bases de la desobediència civil no violenta". "Era important fer crides i recordar que calia mantenir-nos en aquesta actitud perquè la intervenció de la policia buscava just el contrari", ha remarcat.