Un incendi ja ha cremat 4 hectàrees a Torroella de Montgrí

Nou dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat treballen des de les vuit del vespre d'aquest dilluns en un incendi que s'ha declarat a la part baixa del massís del Montgrí, al vessant sud, en terme de Torroella de Montgrí (Baix Empordà).

El foc està situat a la zona del Castell, en indret boscós sense nuclis habitats a la vora. Entre les nou dotacions n'hi ha una del Grup d'Actuació Forestal (Graf). Els Bombers treballen tant en el flanc dret com en l'esquerre del foc. El dret l'encaminen cap a una zona de roques, mentre que l'esquerre està més actiu.

A les tasques per evitar que augment la intensitat del flanc esquerre hi participen dues dotacions de les agrupacions de defensa forestal, fent cremes d'eixamplament per gestionar el combustible.

Segons informacions facilitades pels Agents Rurals, la superfície provisional afectada per aquest incendi és d'unes quatre hectàrees.