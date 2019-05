Puigdemont diu ara que vol participar al debat de la CCMA: «Si Junqueras hi és, jo també»

Carles Puigdemont ha reaccionat a la participació d'Oriol Junqueras al debat de TV3 i Catalunya Ràdio sobre les eleccions europees, autoritzada per la Junta Electoral de Barcelona aquest dilluns: "Si ell hi és, jo també hi seré". En resposta a un recurs de Ciutadans, la Junta ha permès que Junqueras, cap de llista d'ERC, i Comín, número dos de Lliures per Europa, participin per via telemàtica al programa.



Ara, però, Puigdemont afirma que hi serà ell, substituint amb tota probabilitat Comín. "Mentre no deixaven anar al debat al vicepresident Junqueras, teníem clar que jo no hi podia anar. No seria just, no volem un avantatge fruit de la repressió. Si ell hi és, jo també hi seré. I em fa molta emoció ser-hi amb ell. No ens dividiran", ha escrit Puigdemont a Twitter.





