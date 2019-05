Set bagencs passen aquest dimarts pel Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem ha citat aquest dimarts a Madrid set bagencs per declarar en la causa contra els líders independentistes. Entre ells destaquen el regidor santjoanenc Jordi Pessarrodona i l'alcalde de Callús, Joan Badia. Serà el dia amb més presència comarcal a Madrid i Regió7 hi serà present in situ amb un periodista per oferir una amplia cobertura informativa de la jornada. Al web també podràs veure el judici en directe.

Els testimonis cridats aquest dimarts començaran a declarar al Suprem a les 10 del matí. El primer bagenc en fer-ho, però, serà el quart de la jornada. Lluís Matamala és un advocat que el dia del referèndum era a Sant Joan de Vilatorrada. També aportaran el seu testimoni altres tres advocats que l'1-O eren en col·legis de la comarca. Jaume Pich va presenciar la votació i la intervenció de la Guàrdia Civil a Castellgalí; Sílvia Carmona era a Callús; i Mercè Torras, a Fonollosa.

Jordi Pessarrodona, el regidor que va rebre cops a l'escola Joncadella de Sant Joan, declararà després dels quatre advocats. Darrere seu ho farà l'alcalde de Callús, Joan Badia. I l'últim dels testimonis bagencs, serà Magdalea Clarena, que va ser ferida pels agents durant el referèndum.