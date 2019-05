Detenen als Alps francesos l'històric dirigent d'ETA Josu Ternera

La Guàrdia Civil i la Direcció General de Seguretat Interior francès han detingut aquest dijous als Alps francesos l'històric dirigent d'ETA José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, més conegut com Josu Ternera.

La detenció ha tingut lloc a primera hora del matí a la localitat de Sallanches. Ternera, de 69 anys, estava fugit des del 2002. Tenia una Ordre Internacional de Detenció dictada per Interpol. És el militant d'ETA més buscat pels serveis policials espanyols i francesos.

L'operació que ha permès la seva detenció portava per nom 'Infància robada'. Ternera vivia al municipi de Saint Gervais les Bains, una zona molt concorreguda per la pràctica d'esports d'hivern. Està a escassa distància de les fronteres entre França, Suïssa i Itàlia.

La recerca de Tercera es remunta al seu pas a la clandestinitat al novembre del 2002, quan era parlamentari per Euskal Herritarrok. Va ser citat a declarar pel Tribunal Suprem per ordenar l'atemptat contra la Casa Quarter de Saragossa, on van morir 11 persones, sis de les quals menors.

Les investigacions per trobar-lo han estat permanents, però es van intensificar quan va participar en l'últim comunicat d'ETA el 3 de maig del 2018. S'han seguit moltes pistes fins que se l'ha localitzat als Alps francesos.

La Guàrdia Civil segueix buscant altres terroristes fugits de la justícia i té contactes amb desenes de cossos policials i serveis d'intel·ligència d'altres països. L'operació segueix oberta.