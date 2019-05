El Parlament tomba que Iceta sigui designat senador amb els vots en contra dels independentistes

El Parlament ha rebutjat la proposta del PSC-Units perquè Miquel Iceta substitueixi José Montilla com a senador representant de la Generalitat. El líder dels socialistes només ha obtingut els vots favorables del PSC i els comuns, mentre que JxCat, ERC i la CUP hi han votat en contra i els diputats de Cs i el PPC s'hi han abstingut.

D'aquesta manera, els grups independentistes barren el pas a Iceta perquè pugui ser president del Senat com volia Pedro Sánchez. Finalment, la votació s'ha fet mitjançant vot electrònic secret tot i la petició dels socialistes que volia que es fes a través de paperetes. Un sistema que hagués impedit que els independentistes votessin en contra d'Iceta.

Iceta ha demanat intervenir per al·legacions per dir que "per dolorós que pugui semblar" el veto no li restarà "ni un bri de voluntat de trobar solucions acordades a partir de l'únic camí, que és la negociació, el diàleg i el pacte".

La portaveu del PSC-Units, Eva Granados, ha preguntat directament a JxCat i ERC "quin motiu hi ha per vetar Iceta" i ha dit que en aquesta votació hi ha en joc les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya. Ha culpat les forces independentistes de "tornar a vulnerar drets, de volar ponts i d'anar en contra del diàleg". "Les majories volen xafar les minories", ha criticat Granados, que ha lamentat que el veto també alterarà la composició de la cambra alta espanyola. "No va de confrontació ni de mercadeig, va de representació, va de substituir el nostre representant i votar-hi en contra és votar en contra de la pluralitat de Catalunya", ha reblat.

Per tot plegat, Granados ha reclamat als republicans i a JxCat que siguin "coherents, valents i responsables" i que demostrin "la valentia" per a solucionar problemes. En aquest sentit, els demana deixar de banda el tacticisme, que ha relacionat amb el fet que falten 10 dies per a les eleccions municipals i europees.

Al seu torn, el president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, ha argumentat que el 'no' dels republicans "cau pel seu propi pes i en bloc". Així mateix, el dirigent republicà ha preguntat a Iceta "on és la cortesia parlamentària" amb els diputats empresonats i "exiliats", excompanys del líder del PSC a la cambra, o amb els familiars dels líders independentistes encausats: "Tant alt era el cost polític que va vèncer la humanitat?", ha dit Sabrià a Iceta, en recordar el ple d'investidura de Jordi Turull, quan el cap de files dels socialistes va mantenir-se assegut a l'escó quan els diputats sobiranistes s'aixecaven per saludar i aplaudir els familiars dels "presos polítics".

D'altra banda, el portaveu de JxCat, Albert Batet, ha preguntat a Iceta "on era el diàleg" quan els independentistes van posar condicions, però el PSOE va apostar per la convocatòria electoral. "Estem cansats de falsa retòrica, volem política en majúscules", ha asseverat. El diputat independentista ha conclòs que la cortesia parlamentària més antiga és que la cambra compti amb 135 diputats que tinguin tots els seus drets intactes.

Tot i el vot favorable a la designació d'Iceta com a senador, la presidenta de CatECP, Jèssica Albiach, ha criticat que tant PSC com ERC es vegin 15 dies després de les eleccions "enfangats en la designació de senadors". D'una banda, ha reclamat als republicans i a JxCat "coherència i responsabilitat" i que deixin de banda "gesticulacions". Ha criticat bloquegin ara amb el nomenament quan després del 155 van votar a favor de Lorena Roldán de Cs com a senadora, tot i reconèixer ara "l'excepcionalitat" del moment, amb presos i exiliats.

També ha carregat contra Iceta, qui "s'ha cobert de glòria parlant del 155 i amb declaracions incendiàries" que "esperaven de Borrell", però no del líder del PSC, i ha considerat que els socialistes s'han equivocat "en tempo i formes". A més, ha instat el PSC a "deixar de banda el simbolisme": "Està bé que el president del Senat sigui un català, però si les accions no van encaminades a una resolució democràtica i pacífica del conflicte, ens és igual que sigui de Catalunya, Sòria, o Múrcia", ha etzibat.

Ciutadans, per la seva banda, ha justificat la seva abstenció perquè el PSC "ja va triar qui eren els seus socis". "Van escollir els separatistes i ara els han deixat tirats", ha retret el portaveu parlamentari del grup, Carlos Carrizosa. En aquest sentit, ha remarcat que no poden votar-hi favorablement, encara que fos de manera simbòlica, perquè els socialistes han apostat per "pactar amb independentistes i defensar indults" als presos. Tot i això, Carrizosa ha explicat que també descarta el vot en contra per no "bloquejar", com ha retret que sí que fan els grups independentistes. En aquest sentit, els ha acusat d'estar deixant "les minories sense drets" i ha lamentat que això sigui "normal" al Parlament, referint-se al ple del 6 i 7 de setembre del 2017.

El diputat del PPC Alejandro Fernández ha acusat Iceta de "trencar la unitat constitucionalista per res" i d'intentar una estratègia de distensió en la què els constitucionalistes "passàvem a ser extrema dreta". El líder dels populars a Catalunya ha qualificat el diàleg amb els independentistes de "diàleg trampa" ja que, segons ha dit, "no es pot dialogar amb qui no té intenció de dialogar. "Pensava que no passarien dos anys per veure que el diàleg no tenia futur i m'equivocava, han passat només dues setmanes. En aquest context, ha criticat que el diàleg amb els independentistes nomes consisteixi en el "xantatge" fent referència al fet que condicionin la negociació a la situació dels líders independentistes presos.

Per la seva banda, el diputat de la CUP Vidal Aragonès ha retret a Iceta que donés suport al 155 i que digui que si s'ha de tornar a aplicar, ho tornaria a fer. Així mateix, ha recordat que el líder dels socialistes catalans es va manifestar a l'octubre del 2017 acompanyat de l'extrema dreta i ha afegit que això suposa "blanquejar el feixisme". El cupaire també s'ha dirigit a JxCat i ERC per demanar-los que mantingui el 'no' en el futur tot garantint que "per coherència" la CUP mantindrà el mateix vot avui i en el futur. De fet, els cupaires rebutgen que el Parlament hagi de votar representants a la cambra alta.