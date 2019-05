La Generalitat fitxa Joana Ortega com a assessora amb una retribució d'uns 111.400 euros

La Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat ha fitxat l'exconsellera i l'exvicepresidenta del Govern català Joana Ortega com a assessora. Segons ha publicat el Dogc, Ortega assessorarà per unes 111.400 euros l'any la titular del departament, Àngels Chacón, en "projectes transversals" en matèria de foment de l'economia productiva.

Ortega també s'encarregarà de preparar la documentació que la Conselleria tramita al Consell Tècnic sobre aquest tipus de projectes i elaborarà informes sobre els resultats de la seva aplicació.

Fonts de la Conselleria expliquen que Ortega s'ha incorporat aquest divendres al nou càrrec i que han apreciat de l'exvicepresidenta la seva experiència en l'administració pública i la seva visió municipalista.

En aquest nou lloc, Ortega cobrarà la retribució corresponent a la categoria de funcionari del grup A i nivell 30.2 -uns 70.134,40 euros anuals- i un complement específic de 41.302,92 euros anuals.

Ortega, vicepresidenta del Govern liderat per Artur Mas, va ser condemnada a nou mesos d'inhabilitació especial per a l'exercici de càrrecs públics electius i per a l'exercici de funcions de govern per impulsar la consulta del 9N, una pena que finalitza el 19 d'octubre del 2019.