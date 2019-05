José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, àlies 'Josu Ternera', vivia sol en un refugi de muntanya entre pistes d'esquí a prop de la localitat de Saint Gervais les Bains, als Alps francesos, feia esport de manera continuada i duia en el moment de la seva detenció 4.000 euros, segons han informat fonts de la lluita antiterrorista.

Aquestes fonts posen en dubte que 'Josu Ternera', de 68 anys i un dels màxims dirigents d'ETA, estigués greument malalt, encara que s'estan fent comprovacions sobre si rebia un tractament mèdic de manera puntual.

En el moment de la detenció a l'aparcament d'un centre mèdic de Sallanches per diversos agents de la DGSI francesa i del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil que li seguien la pista, 'Ternera' va provar d'explicar en francès que es tractava d'un error per despistar els agents, encara que finalment no va oferir resistència i va ser emmanillat. No anava armat.