L'independentisme tomba l'operació per situar Iceta al capdavant del Senat

L'independentisme va tombar ahir l'operació del PSOE perquè el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, fora president del Senat, en votar al Parlament en contra de la seva designació com a senador, després de la qual cosa el PSC va demanar empara al Tribunal Constitucional.

En el ple convocat ahir per a la designació d'Iceta, en plena campanya electoral, no hi va haver sorpreses i, en una votació electrònica i secreta després que es posicionessin tots els grups, el ple va rebutjar la designació, amb 25 vots a favor (PSC i Catalunya en Comú Podem), 65 en contra (JxCat, ERC i CUP) i 39 abstencions (Ciutadans i PPC).

El «no» inèdit de la cambra catalana, que sempre havia avalat els senadors proposats pels grups, frustra així l'operació dels socialistes perquè Iceta sigui nomenat president del Senat a la sessió constitutiva del pròxim dia 21, com desitjava el president del Govern, Pedro Sánchez.

Segons va alertar Iceta després d'encaixar el «no» del Parlament, serà «difícil que tot segueixi igual» després que l'independentisme hagi fet volar «ponts» i hagi posat «un fre a la Catalunya moderna» que vol diàleg.

Els socialistes catalans van intentar fins a l'últim minut evitar el veto anunciat per ERC, JxCat i la CUP demanant a la mesa del Parlament que la votació es fes amb paperetes, de tal manera que els diputats només poguessin dipositar un vot amb el nom del candidat proposat o en blanc, però no votar-hi en contra.



Vot electrònic i secret

No obstant això, la mesa del Parlament presidida per Roger Tor-rent (ERC), amb majoria sobiranista, va descartar aquesta opció, que hauria assegurat l'elecció d'Iceta en no contemplar el vot en contra, i va optar per la fórmula dels últims anys: vot electrònic i secret. De res no van servir tampoc les apel·lacions del PSC a la «cortesia parlamentària»: JxCat, ERC i CUP van certificar el «no» i van retreure a Iceta que no pot donar «lliçons de cortesia» quan no l'ha aplicat, van dir, cap a «presos polítics i exiliats». Després de la votació, el líder del PSC es va mostrar «decebut», encara que no «sorprès», en una roda de premsa en què va explicar el recurs d'empara presentat al TC amb l'objectiu de preservar els drets del seu grup i dels catalans que els van votar, ja que se'ls ha impedit que tinguin el representant que els correspondria al Senat.

En el recurs al TC, el PSC demana la nul·litat de la votació d'ahir per haver utilitzat el sistema de votació electrònica, i també sol·licita les mesures cautelars urgents que considera oportunes per evitar un «perjudici irreparable», recordant en l'escrit que la sessió constitutiva del Senat és el 21 de maig, encara que sense demanar explícitament el seu ajornament.

El PSC esperarà a conèixer la resposta del TC abans de designar un candidat alternatiu, la qual cosa, unida al curt espai de temps fins al dia 21, comportarà probablement que el Senat es constitueixi amb un senador menys.

A Madrid, la vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, va advertir a ERC que el seu veto a Miquel Iceta tindrà «òbviament conseqüències jurídiques».

En el debat al Parlament previ a la votació, Albert Batet (JxCat) i Sergi Sabrià (ERC) van retreure als socialistes la seva operació «d'intrusisme parlamentari», pretenent que el Parlament anava a «obeir» per portar Iceta a la presidència del Senat, i van deplorar l'actitud «paternalista» del PSOE d'actuar a través del «xantatge».



«Mà estesa» al PSOE

El diputat electe d'ERC Gabriel Rufián va desvincular ahir el veto dels partits independentistes a l'elecció de Miquel Iceta com a senador de les negociacions amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez i va dir que els republicans tenen «la mà estesa» als socialistes. La diputada electa de Ciutadans Inés Arrimadas va assegurar que «l'única explicació» del veto és la coincidència amb la campanya electoral, atès que, segons opina, el PSOE i els independentistes tenen «tancat» un pacte.