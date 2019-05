PSOE i Podem acorden la Mesa del Congrés, sense independentistes ni Vox

El PSOE i Podem han tancat un acord per a la conformació de la Mesa del Congrés que preconfigura una majoria progressista sota la presidència de Meritxell Batet i amb la vicepresidència primera per a Podem. L'acord estableix que l'òrgan de govern de la cambra baixa estarà format per tres representants del PSOE, dos de Podem, dos del PP i dos de Cs. No hi seran presents ni les forces independentistes, ni el PNB ni Vox.

L'acord és fruit de les converses que han mantingut les portaveus de les dues formacions, Adriana Lastra i Irene Montero, després de la reunió que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va mantenir amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, a La Moncloa. Una de les primeres decisions de la Mesa haurà de ser com operar respecte als quatre diputats de JxCAT i ERC que estan en presó preventiva i que previsiblement seran suspesos pel Suprem després de la sessió constitutiva del dia 21.

Fruit de la negociació, el PSOE ocuparà tres llocs a la Mesa. Són la presidència de Meritxell Batet, una vicepresidència i una secretaria. Podem ocuparà la vicepresidència primera i la secretaria primera. Entre tots dos sumen cinc representants a la Mesa, fet que els dona majoria i evita que les formacions de la dreta repeteixin el bloqueig de la passada legislatura.

Segons el PSOE, amb aquesta configuració les dues formacions aconsegueixen que la Mesa "reflecteixi la nova realitat de la cambra que va sorgir de les eleccions del 28 d'abril", de manera que "representi i integri la pluralitat de les forces polítiques majoritàries i que faciliti i no entorpeixi la feina del poder legislatiu".



Sense presència d'independentistes, del PNB ni de Vox

A la nova Mesa no hi seran presents ni les forces independentistes, ni el PNB ni Vox. L'últim representant d'un partit nacionalista català va ser Jordi Jané (CiU). Amb tot, previsiblement PSOE i Podem necessitaran els vots de les formacions independentistes i dels nacionalistes bascos per assegurar-se alguns llocs de la cambra en les votacions de les vicepresidències que tindran lloc durant la sessió constitutiva d'aquest dimarts.