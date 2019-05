Txarango acusa Manuel Valls de no tenir «vergonya» per utilitzar les seves cançons en campanya sense permís

El grup Txarango ha acusat Manuel Valls, al qual esmenten directament, i als altres partits que utilitzen les seves cançons sense permís en el marc de la campanya electoral de no tenir "vergonya".



A través del seu compte oficial a la popular xarxa social Twitter, la banda ha considerat "lamentable" aquesta pràctica. "És lamentable el nombre de partits que en època de campanya utilitzen les nostres cançons sense permís. No teniu vergonya Manuel Valls i companyia. Aprofitem per desitjar-vos el més meravellós fracàs", han escrit.





Amunt la Barcelona antiracista https://t.co/HoTjfLAIRj — Txarango (@txarango) 16 de maig de 2019