Demanen incloure una contractació de 110.00 euros en la malversació de l'1-O

L'Advocacia de l'Estat ha recor-regut l'ordre de processament del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona per sol·licitar a la jutge que imputi també com a part dels càrrecs per malversació un contracte de publicitat per un import de 110.260 euros que es va adjudicar i pagar a Havas Media el 2017 per insercions a diaris estrangers. Segons el sumari d'actuacions, l'Advocacia ja va sol·licitar al jutjat que inclogués aquest contracte per entendre que s'havia produït una errada per omissió en l'ordre de processament, però la seva iniciativa va ser desestimada, fet pel qual ara ha presentat un recurs de reforma per tal que es reconsideri la decisió.

El contracte va ser adjudicat a l'esmentada multinacional per un import de 105.628,57 euros per resolució del 20 de gener del 2017 signada per Joaquim Nin, el número 2 del departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya en aquell moment. Els serveis es van prestar, l'obligació va ser reconeguda i el pagament es va realitzar mitjançant transferència el 31 de maig del 2017 i l'import era de 110.263,51 euros, tal com recull l'escrit.

La companyia havia d'executar una sèrie d'insercions en premsa internacional escrita anunciant una conferència sobre el referèndum català que tindria lloc el 24 de gener al Parlament Europeu amb el president de la Generalitat, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda i el conseller d'Afers Exteriors com a ponents.

Segons descriu l'Advocacia de l'Estat en el recurs, l'anunci era la imatge d'«una urna amb la bandera de la comunitat autònoma de Catalunya al seu davant i sobre aquesta urna un sobre que s'hi introduïa, i d'altra banda, al peu esquerre, l'escut de la Generalitat i la seva expressa referència».

Per a l'Advocacia, «resulten palmaris indicis de criminalitat de l'ocupació de fons públics per a la preparació del referèndum de l'1 d'octubre, en concret, la inserció publicitària en premsa escrita europea, de l'anunci relatiu a una conferència sobre el referèndum català mitjançant el contracte adjudicat a Havas Media Group, havent-se prestat el servei, que efectivament es va pagar per l'Administració autonòmica».