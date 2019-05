Jordi Sànchez: «Treballarem perquè algun dia a Catalunya votar no sigui delicte»

El diputat electe de JxCat Jordi Sànchez ha assegurat que tot el grup parlamentari treballaran "perquè algun dia a Catalunya votar no sigui delicte, perquè puguem decidir conjuntament quin ha de ser el futur i perquè a través del diàleg guanyem la democràcia plena, guanyem la llibertat, guanyem un futur millor per nosaltres i pels nostres fills".



Sànchez ha explicat que ha anat a recollir l'acta de diputat al Congrés "amb la voluntat de continuar servint a tota la gent que l'u d'octubre" va anar a votar expressant "de manera lliura, pacífica i democràtica la voluntat de ser lliures". En un vídeo difós pel seu partit ha dit que no sap quina serà la possibilitat "d'exercir democràticament el mandat" de les eleccions del 28-A. Ha acabat el vídeo amb les paraules d'un vers d'un poema de Joan Maragall: "visca Catalunya, llum als ulls i força al braç".



Sànchez ha estat aquest dilluns al matí al Congrés dels Diputats per recollir les credencials que l'acrediten com a Diputat acompanyat de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull.





