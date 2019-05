Josep Anglada, inhabilitat: no es podrà presentar a les eleccions municipals de Vic

L'Audiència Provincial de Barcelona ha donat a conèixer aquest dilluns la sentència ferma d'inhabilitació per la qual Josep Anglada, exlíder de Plataforma per Catalunya i actual candidat de Som Identitaris a l'Ajuntament de Vic, queda exclòs de la cursa electoral. Tot i que Anglada va presentar recurs d'apel·lació, la justícia ha imposat al regidor vigatà dos anys de presó i la inhabilitació com a càrrec públic per haver amenaçat a través Twitter un militant d'Arran Vic quan aquest era menor d'edat. Des de la denúncia dels fets, que van passar l'any 2013, fins a la sentència ferma han passat gairebé sis anys. A través de les xarxes, l'organització juvenil de l'esquerra independentista festeja la notícia i celebra "que el feixisme no surti impune dels seus actes".

D'acord amb la sentència ratificada per l'Audiència, la Junta Electoral de Zona ha acordat l'exclusió de Josep Anglada de la candidatura de Som Identitaris a Vic i ara caldrà tornar a fer els paperetes per les eleccions d'aquest diumenge. Segons la JEZ, si algú vota amb una llista on hi consti el nom de Josep Anglada Rius la papereta es considerarà nul·la.