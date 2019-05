VÍDEOS | Els missatges dels presos electes des del Congrés i el Senat

Aquest dimarts els presos electes han recollit les seves actes al Congrés i al Senat. Malgrat poder sortir de la presó per exercir aquest dret, no tenien permès contactar amb la premsa ni mantenir reunions de treball amb els companys de partit. Tot i això, Junqueras, Sánchez, Rull, Turull i Romeva han pogut gaudir de la oportunitat de traslladar els seus missatges a través de les xarxes socials.



Oriol Junqueras ha aprofitat per enviar un missatge optimista. "Sóc al Congrés envoltat d'amics i companys. És un privilegi extraordinari", explicava el dirigent d'ERC acompanyat de Gabriel Rufián.





Estic molt orgullós de tots vosaltres! Us estimo! pic.twitter.com/O9kEHNIWuQ — Oriol Junqueras ??? (@junqueras) 20 de maig de 2019

La gent de @juntsxCat treballarem perquè a Catalunya votar no sigui delicte, perquè puguem decidir conjuntament quin ha de ser el futur i perquè a través del diàleg guanyem la democràcia plena, guanyem la llibertat. pic.twitter.com/qDNZbVUbhp — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 20 de maig de 2019

Malgrat la coacció dels nostres drets i llibertats, representarem el poble de Catalunya al Congrés. La nostra causa és la llibertat i el problema a l'Estat el té tot aquell qui discrepa. No ens vinclaran, restem dempeus, les nostres conviccions són més fortes que mai.@JuntsXCat pic.twitter.com/jygteukMW2 — Josep Rull i Andreu ?? (@joseprull) 20 de maig de 2019

?? conseller @jorditurull: "Estem omplint els papers per ser diputats del Congrés, d'acord amb el compromís que vam adquirir. Esperem que no ens impedeixin que puguem fer de diputats, i que puguem fer molta feina. Estem aquí per servir els ciutadans de Catalunya"#FreeTothom?? pic.twitter.com/ym1f70y3Jd — Junts per Catalunya ?? (@JuntsXCat) 20 de maig de 2019

Raül: "Som polítics, fem política, i la continuarem fent. Avui he recollit l'acta, però no només l'acta. Gràcies a totes i tots per l'estima. Endavant!" pic.twitter.com/yGlKpckunw — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 20 de maig de 2019

Els diputats detambé han enviat els seus missatges a través de Twitter. Jordi Sánchez ha explicat que el seu partit treballarà "perquè a Catalunya votar no sigui delicte, perquè puguem decidir conjuntament quin ha de ser el futur i perquè a través del diàleg guanyem la democràcia plena,".Per altra banda, Josep Rull ha destacat els condicionants que estan vivint els presos electes. "Malgrat la, representarem el poble de Catalunya al Congrés", ha explicat el diputat al Congrés dels Diputats , mentre que Jordi Turull ha reforçat la mateixa idea: "esperem que no ens impedeixin que puguem fer de diputats, i que puguem fer molta feina".Al Senat, Raül Romeva no ha traslladat un missatge a les xarxes socials però sí que ha publicat el vídeo de la rebuda dels seus companys de partit.