Puigdemont diu que recollint l'acta acrediten que són «presos polítics»

L'expresident Carles Puigdemont creu que els diputats electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull i el senador electe Raül Romeva acrediten que són "presos polítics" recollint l'acta al Congrés. Després que tots cinc hagin sortit de la presó de Soto del Real aquest dilluns al matí per agafar les credencials, el líder de Junts per Catalunya ha criticat a les xarxes socials que "entren al Congrés escollits per defensar les mateixes idees" que els va portar a la presó. Per això, ha dit que aquest fet és "una vergonya per a uns" però "una dignitat immensa" per als presos electes.