Junqueras, Sànchez, Rull, Turull i Romeva tramiten les seves actes al Congrés i al Senat

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turulli Raül Romeva han tramitat aquest dimarts les seves actes de diputat al Congrés i al Senat enmig d'una gran expectació i d'un desplegament policial per a l'ocasió. Ho han pogut fer acompanyats dels seus companys d'escó un cop al Guàrdia Civil els ha traslladat al Congrés i al Senat procedents de Soto del Real.



Tal com va estipular el Suprem han pogut presentar de forma presencial i al mateix lloc on ho han fet la resta de diputats i senadors de la cambra. És la primera vegada que diputats electes en règim de presó que agafen l'acta. Aquest dimarts podran ser presents també a la sessió constitutiva on prometran o acataran l'escó i participaran a les votacions per a l'elecció de les respectives Meses.



Al Congrés el dispositiu policial ha esquivat la premsa i ha fet entrar els quatre diputats presos per un accés la pàrquing subterrani allunyat de les càmeres. Ho han fet prop de les 10 del matí, una hora després de sortir de Soto del Real. Un cop a dins tots quatre han passat a disposició de la Policia Nacional al, Congrés, que els ha acompanyat pels passadissos sense emmanillar. Al seu costat la pràctica totalitat dels diputats d'ERC i de Junts.



De fet, Junqueras, Sànchez, Rull i Turull han anat saludant els seus companys d'escó a mesura que s'han anat apropant a la sala de la primera planta de l'ampliació del Congrés on es fan els tràmits. Per a l'ocasió la cambra ha estipulat que es facin la tradicional fotografia de diputats també a aquesta planta, per evitar un altre desplaçament.



Aquest dimarts tornaran al Congrés per participar a la sessió constitutiva. Ho podran fer també sense manilles i tindran llibertat de moviments a l'Hemicicle.



Al Senat Raül Romeva també ha recollit presencialment l'acta de senador a la cambra alta aquest dilluns al matí sota vigilància policial. Romeva ha arribat a la Sala Campoamor del Senat, on es fan els tràmits de presentació de les credencials i de declaració d'activitats i bens, pocs minuts després de les 10 del matí i ha fet els tràmits necessaris per ser senador en menys de 10 minuts.



El senador en presó preventiva ha estat acompanyat per agents de la Policia Nacional vestits de paisà fins la tercera planta del Senat i durant l'estona en què ha presentat les credencials de senador. Romeva ha estat també acompanyat dels altres senadors d'ERC amb qui ha pogut parlar durant uns minuts. Tanmateix, el senador d'ERC no ha fet declaracions als mitjans i ha marxat de seguida i ha estat acomiadat a l'ascensor entre aplaudiments de la resta de membres del seu grup.





«Els vostres vots ens han fet lliures»

??[VÍDEO] @junqueras: "Soc al Congrés envoltat d'amics i companys. És un privilegi extraordinari. Els explicava que quan els veig a la tele i son 15 sento un orgull infinit. Cal guanyar diumenge i portar el país a la llibertat?!" #ImpulsRepublicà pic.twitter.com/z3UcZQxN9U — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 20 de maig de 2019

Segons fonts d'ERC presents a la salai els ha dit que cal sortir a guanyar les eleccions del 26 de maig. També els ha dit que se'n sortiran i han comentat temes pràctics del grup parlamentari. L'acta de senador de Romeva se l'ha quedat el grup. A diferència del Congrés, els senadors han de fer els tràmits presencialment.Per a l'ocasióEl Tribunal Suprem va establir que els presos no podran fer rodes de premsa ni reunions a la cambra baixa, però sí que se'ls podrà veure als passadissos i es faran la tradicional fotografia, tal com han fet aquests dies la resta de representants.Un cop completats els tràmits el Suprem va establir que hauran de. El dispositiu d'aquest dilluns és semblant al que es desplegarà dimarts, amb la diferència que aleshores accediran a l'Hemicicle, on tindran llibertat de moviments i podran seure amb els seus companys de grup.Junqueras va anunciar en una roda de premsa a l'ACN que. Si ho fa haurà de ser en un recés de la sessió, ja que hauran de tornar a la presó "sense dilacions" un cop la presidència de les cambres hagi posat fi a la sessió.La seva participació posterior en l'activitat parlamentària està per veure. Segons La Vanguardia els magistrats deixaran la decisió a mans de la Mesa del Congrés dels Diputats , que tindrà majoria progressista i que estarà presidida per Meritxell Batet . Podrien encarregar un informe als lletrats del Parlament espanyol per determinar els passos a seguir.La setmana del judici de l'1-O al Tribunal Suprem arrencarà dimecres amb l'última sessió destinada a les declaracions de testimonis, la fase més llarga de tot el procés. Dimecres estan citats a declarar 13 testimonis i també està previst que comencin les proves pericials.El president d'ERC,, ha anat al Congrés acompanyat de"Avui hem pogut sortir de la presó de Soto del Real gràcies als vostres vots per recollir les credencials que ens acrediten com a senador i diputat del Congrés.. I el diumenge ens faran lliures a Europa", ha expressat el líder d'ERC a través del seu compte de Twitter en el què també ha publicat fotografies on se'l veu amb els altres líders independentistes presos repassant la documentació.