Els presos electes recullen les credencials al Congrés i al Senat

Els diputats electes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull ja han recollit les seves credencials al Congrés i han tornat a la presó de Soto del Real. El senador Raül Romeva ha fet el mateix al Senat.



Els presos han arribat cap a les 10 del matí al Congrés dels Diputats procedents de la presó de Soto del Real per fer els tràmits de l'acta que juraran o prometran dimarts a la sessió constitutiva de la cambra baixa.



Han accedit al Congrés amb dos cotxes no logotipats de la Guàrdia Civil, en els termes que va estipular el Tribunal Suprem en dues interlocutòries que els permeten exercir els seus drets i fer personalment els tràmits aquest dilluns, a més de ser presents en la sessió d'aquest dimarts per prendre possessió davant del ple i votar els membres de la Mesa.



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha anat al Congrés acompanyat de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull. "Avui hem pogut sortir de la presó de Soto del Real gràcies als vostres vots per recollir les credencials que ens acrediten com a senador i diputat del Congrés. Els vostres vots ens han fet lliures. I el diumenge ens faran lliures a Europa", ha expressat el líder d'ERC a través del seu compte de Twitter en el què també ha publicat fotografies on se'l veu amb els altres líders independentistes presos repassant la documentació.





??[VÍDEO] @junqueras: "Soc al Congrés envoltat d'amics i companys. És un privilegi extraordinari. Els explicava que quan els veig a la tele i son 15 sento un orgull infinit. Cal guanyar diumenge i portar el país a la llibertat?!" #ImpulsRepublicà pic.twitter.com/z3UcZQxN9U — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 20 de maig de 2019

Romeva recull presencialment l'acta de senador

El senador d'ERC. Romeva ha arribat a la Sala Campoamor del Senat, on es fan els tràmits de presentació de les credencials i de declaració d'activitats i bens, pocs minuts després de les 10 del matí i ha fet els tràmits necessaris per ser senador en menys de 10 minuts.fins la tercera planta del Senat i durant l'estona en què ha presentat les credencials de senador. Romeva ha estat també acompanyat dels altres senadors d'ERC amb qui ha pogut parlar durant uns minuts. Tanmateix,i ha marxat de seguida i ha estat acomiadat a l'ascensor entre aplaudiments de la resta de membres del seu grup.Segons fonts d'ERC presents a la sala,. També els ha dit que se'n sortiran i han comentat temes pràctics del grup parlamentari. L'acta de senador de Romeva se l'ha quedat el grup. A diferència del Congrés, els senadors han de fer els tràmits presencialment.El Suprem va autoritzar divendres que els presos electes anessin a les Corts a presentar les credencials i a fer els tràmits necessaris per ser diputats i senadors abans de la constitució de les cambres dimarts. Els magistrats van apuntar que haurien de seri els tràmits s'haurien de fer "amb la major brevetat possible" per tornar a Soto del Real el més aviat possible.