Rufián creu que seria «normal» que Sánchez saludés Junqueras al Congrés

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha dit que -tot i el context de "terrible anormalitat" en què es produirà la sessió constitutiva de la cambra baixa-, els republicans volen "aportar normalitat". Per això, preguntat sobre si Junqueras s'adreçarà al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha respost que el que hauria de passar seria el contrari. "Junqueras li ha guanyat les eleccions a Pedro Sánchez a Catalunya i seria normal que ell el saludés i, sobretot, el felicités", ha manifestat. Rufián ha criticat que "s'amaguin" els presos pels passadissos "ocults" del Congrés i es muntin dispositius policials "com si vingués Pablo Escobar o Bárcenas". Sobre la fórmula que usaran per acatar la Constitució aquest dimarts, el partit la definirà aquesta tarda però s'esmentarà la "república catalana, els exiliats i els presos polítics". I prometran el càrrec per imperatiu legal.

El passat mes de juny, quan Joan Margall i Carolina Telechea van entrar al Congrés en substitució d'Esther Capella i Teresa Jordà, van prometre la Constitució usant una fórmula que ja recordava "preses i exiliades". "Per la llibertat de les preses i exiliades, per la república catalana, per imperatiu legals, sí prometo", va ser la frase que van pronunciar davant el ple de la cambra baixa. Aquest dimarts, els diputats d'ERC es decantaran per una fórmula molt similar i que el partit acabarà de tancar aquesta tarda, segons ha confirmat Rufián.

Sobre la possibilitat que la Mesa del Congrés suspengui els diputats electes que són a la presó (Junqueras, Rull, Turull i Sànchez), Rufián ha dit que no els "sorprèn res" i ha fet seva una frase de Carme Forcadell: "L'Estat mai falla". "Esperem el millor i estem preparats per al pitjor", ha dit. Tampoc ha avançat, doncs, què pensa fer Junqueras si el suspenen i si renunciaria a la seva acta de diputat per permetre que la llista corri i pugui ser substituït. "És una decisió seva, n'hem estat parlant avui però la decisió no està presa", ha dit.

Preguntat sobre si avancen les converses amb el PSOE per a la possible investidura de Pedro Sánchez, Rufián ha dit que parlen "amb tothom", també amb els socialistes. "Tenim responsabilitat política de parlar amb tots els grups, i sí que parlem de tot", ha dit.