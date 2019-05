Casado tilla l'acreditació de «provocació»

El president del PP, Pablo Casado, va titllar l'acreditació dels presos electes a les Corts d'«espectacle de provocació» i d'«escarni». El líder dels populars va demanar que «es prenguin les mesures que siguin necessàries perquè els cinc processats siguin suspesos com a parlamentaris immediatament». Casado ho va dir ahir al Congrés a la primera reunió dels diputats i senadors electes del PP. El líder dels populars va criticar que persones que han comès «delictes gravíssims» i han provocat fets «fatídics» puguin participar a la sessió de constitució del Congrés i del Senat de dimarts. Per això, Casado va dir que el PP ha de «defensar més que mai la democràcia, la Constitució i les llibertats». El líder del PP també va tornar a dir que reclamaran que tots els diputats hagin de jurar o prometre el càrrec per la Constitució i pel rei «sense humiliacions».