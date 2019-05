Un conductor begut i drogat atropella mortalment un home quan avançava en línia contínua a la Pineda

El conductor detingut aquest dimarts per atropellar mortalment un home a la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès), ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia -amb una taxa de 0,69 mg/l- i en la de drogues -per consum d'haixix i metamfetamina-. Segons fonts properes al cas, en el moment dels fets l'home estava fent un avançament en línia contínua i a més velocitat de la permesa. La víctima és un home rus de 46 anys que creuava el pas de vianants del passeig de Pau Casals amb el carrer Monestir de Poblet, a l'altura dels pins de Mariscal. L'accident ha passat poc després d'un quart de dues de la tarda. La víctima, que anava en parella, ha mort pràcticament a l'acte.

El conductor del vehicle implicat en el sinistre és un veí de Salou de 56 anys i nacionalitat espanyola que ha quedat detingut per la Policia Local. Per la seva banda, una ambulància del SEM ha atès la dona de la víctima per un atac d'ansietat. El Patronat Municipal de Turisme també ha reservat una habitació d'hotel i ha facilitat gestions d'intèrpret.

Cap a un quart de quatre de la tarda, el passeig s'ha reobert al trànsit un cop s'ha retirat el vehicle sinistrat -de la marca BMW- i s'ha fet l'aixecament del cadàver. La Policia Local s'encarrega de les diligències de l'accident per tal de remetre-les al jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona, en funcions de guàrdia.