Els diputats de Vox s'asseuen als escons habituals del PSOE

El president d'ERC, Oriol Junqueras, s'asseurà a la tercera fila de l'hemicicle durant la sessió de constitució del Congrés. Els seus companys de grups parlamentari li han reservat un lloc preeminent al costat del passadís i estarà acompanyat del portaveu, Gabriel Rufián. En la sessió d'aquest dimarts no hi ha llocs reservats i els diputats han arribat molt d'hora (alguns abans de dos quarts de vuit) per reservar llocs. Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull seuran de costat a la segona fila.

Sànchez estarà també situat a tocar del passadís en l'escó que en la passada legislatura ocupava el líder de Cs, Albert Rivera, i que tradicionalment era de Duran-Lleida. Tots tres estaran a tocar del líder d'IU, Alberto Garzón. Els que també han matinat són els diputats de Vox, que s'estrenen a l'hemicile i s'han situat en dues files que tradicionalment són del PSOE. Santiago Abascal està al lloc que ocupava la portaveu socialista, Adriana Lastra.

Una de les imatges curioses del matí és la del socialista català José Zaragoza que no ha acceptat que Vox s'assegui als escons que el PSOE ocupava la passada legislatura i ha quedat assegut entre el líder de la formació, Santiago Abascal, i el diputat Ivan Espinosa. El PSOE haurà de ressituar els seus diputats a les darreres files de l'hemicicle.

Aquesta primera sessió és l'única que els diputats tenen llibertat per seure on vulguin. Llavors, serà la Mesa del Congrés qui farà el repartiments dels escons. Aquí podria ser quan la Mesa –que tindrà majoria progressista- podria "castigar" Vox per la seva actitud i enviar-la a un lloc poc privilegiat.