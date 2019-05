Meritxell Batet, elegida presidenta del Congrés dels Diputats

La diputada del PSC Meritxell Batet ha estat elegida aquest dimarts presidenta del Congrés, tal com estava previst, en segona votació, amb els vots del Grup Socialista, i també amb els de Podem, PNB, Compromís, CC i PRC. ERC ha escrit de nou la paraula "Llibertat", JxCAT ha votat en blanc. PP i CS han votat Ana Pastor i Vox ha fet nul. Ha estat durant la sessió constitutiva del Congrés dels Diputats en què els membres de la cambra –també Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull- han dipositat un a un les paperetes amb el nom del seu candidat a una urna. Els presos i la resta de diputats d'ERC i JxCAT no han aplaudit el resultat de la votació.

Batet presidirà una Mesa progressista on –si es compleixen els càlculs per a les votacions que ara venen- la diputada de Podem ocuparà la vicepresidència i el PSOE i Podem confirmaran una majoria progressista per tramitar les iniciatives de l'executiu de Pedro Sánchez. La Mesa estarà formada per tres membres del PSOE, dos de Podem, dos del PP i dos de Cs, i no hi tindran presència ni les forces independentistes, ni el PNB, ni Vox.

Batet ha estat elegida en segona votació perquè no ha aconseguit la majoria absoluta en la primera i ha esdevingut presidenta del Congrés per majoria simple. Queden ara dues votacions més. La primera: la de les vicepresidències que segons el disseny que ha fet el PSOE seran, per ordre, per a Gloria Elizo (Podem), Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), Ana Pastor (PP) i Ignacio Prendes (Cs). La segona, la de les secretaries, que seran per a Gerardo Pisarello (En comú Podem), Sofia Hernanz (PSOE), Adolfo Suárez Yllana (PP) i Patrícia Reyes (Cs).

Un cop elegida presidenta, el primer repte de Meritxell Batet serà resoldre sobre la situació dels presos. La Mesa del Congrés es reunirà entre dimarts a la tarda i dimecres amb aquesta qüestió a l'ordre del dia. El Tribunal Suprem ja ha avançat que no suspendrà els presos electes com a parlamentaris i deixarà la decisió en mans de la Mesa, que haurà de demanar un informe sobre la suspensió als lletrats de la cambra baixa.

Sobre la taula la possibilitat d'aplicar l'article 21.2 del Reglament del Congrés, que estableix que es pot suspendre un diputat "quan, concedida per la cambra l'autorització objecte d'un suplicatori i ferma la interlocutòria de processament, es trobi en situació de presó preventiva i mentres duri aquesta".

Si es dona aquesta segona situació, es podria produir una rebaixa de la majoria absoluta de 176 a 174 vots. El fet pren més importància encara perquè es podria produir enmig de la votació de la investidura de Sánchez. Si la majoria absoluta baixés a 174 podria facilitar la investidura del candidat socialista que no necessitaria ni el suport ni l'abstenció dels independentistes.