PP, Cs i Vox giren l'esquena als presos i fan soroll per impedir que se sentin

PP, Cs i Vox han girat en tot moment l'esquena als presos independentistes durant les gairebé cinc hores que ha durat el ple de constitució del Congrés. Només la que fou líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha saludat els tres diputats de JxCat –Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull- quan han arribat i s'han assegut a escassos metres d'ella. Però no hi ha hagut cap altra interacció entre els diputats dels tres partits i els parlamentaris empresonats.

És més, Vox i Cs han protestat quan els presos (i d'altres diputats també independentistes) han jurat el càrrec afegint referències als presos polítics o a la república, i aquests dos partits i el PP han fet soroll picant de peus quan prometien el càrrec els presos perquè no se'ls sentís. Tots quatre tenien llibertat de moviments dins de l'hemicicle i ho han aprofitat per parlar tant amb companys de grups, com per parlar per telèfon o escriure notes. També han estat conversant amb diputats de Podem, En comú Podem, PNB i Bildu.

Un dels més actius ha estat Oriol Junqueras, que s'ha saludat fins a dues ocasions amb Pedro Sánchez i ha mantingut converses amb diversos dels ministres en funcions. Junqueras ha felicitat Sánchez pels resultats i, en la segona salutació, s'han emplaçat a dialogar. Junqueras també s'ha aixecat de l'escó per anar a felicitar Meritxell Batet després d'estar escollida presidenta.

El president d'ERC –partit que va guanyar a Catalunya el 28 d'abril- ha conversat també amb diversos ministres en funcions, entre ells Josep Borrell, Teresa Ribera o Pedro Duque. Especialment llarga ha estat la conversa amb Isabel Celáa (que ha estat portaveu del govern Sánchez) i amb Magdalena Valerio. Junqueras també ha estat llarga estona parlant amb el diputat d'EH-Bildu, Jon Iñarritu, i tant ell com els tres diputats de JxCat també han estat amb representants del PNB.

També han aprofitat per conversar amb els ministres en funcions els diputats de JxCat. S'ha vist a Rull parlar amb José Luís Ábalos i Margarita Robles i també ho ha fet Jordi Sànchez. A Turull se l'ha vist escriu molta estona a mà i ha tingut també una breu conversa amb Pedro Sánchez quan han coincidit a l'escala en unes de les votacions de la Mesa.

Han estat habituals les interaccions de tots quatre amb membres d'altres partits, especialment amb diputats catalans d'En Comú Podem. Els diputats de JxCat s'han assegut a la mateixa fila que Pablo Iglesias, Irene Montero, Jaume Asens i Alberto Garzón –de Podem i confluències- i se'ls ha vist parlar amb ells i també amb Gerardo Pisarello.

També s'han pogut saludar des de la distància amb les autoritats catalanes que estaven a la tribuna de convidats. S'ha vist Junqueras saludar el vicepresident Pere Aragonès i el president del Parlament, Roger Torrent.



Cara a cara amb els advocats de Vox



Tots quatre han assistit a la sessió enmig del judici del Tribunal Suprem. Aquest dimarts, també han pres possessió del càrrec dos diputats de Vox que són advocats i exerceixen l'acusació popular al Suprem: Javier Ortega Smith i Pedro Fernández. En un moment de la sessió, Fernández ha passat pel costat de Junqueras i ni l'ha mirat. Vox sol·licita per a ell i els tres diputats de JxCat un total de 74 anys de presó.



Mesa d'edat reivindicativa



En la primera sessió del Congrés s'ha votat la configuració de la Mesa i, per això, han dirigit el plenari el que s'anomena la Mesa d'Edat, formada pel diputat més gran i les dues més joves de la cambra baixa. Una d'elles era la diputada d'ERC per Barcelona Marta Rosique, de 23 anys. Durant la sessió –i ocupant un dels llocs preeminent de la Mesa i també el faristol de la presidència en algun moment- ha lluït una samarreta amb una estelada i el lema 'Acció antifeixista, països catalans'. En un dels moments ha baixat de la Mesa i s'ha acostat fins a l'escó on estava assegut Junqueras i membres del grup parlamentari l'han aplaudit.