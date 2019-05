Romeva acata la Constitució «fins a la proclamació de la república catalana»

El senador per ERC en presó preventiva, Raül Romeva, ha acatat la Constitució "per imperatiu legal" en la seva presa de possessió al Senat, aquest dimarts. Ha dit, en català, que ho fa "fins a la proclamació de república catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat i com a pres polític".

La seva intervenció, però, ha estat interrompuda pel vicepresident segon de la Mesa del Senat, Rafael Hernando, que ha cridat al següent senador, parlat per sobre de Romeva, en el moment en què el senador d'ERC estava pronunciant les paraules "com a pres polític".

Altres senadors d'ERC i JxCat han promès el càrrec també en català i demanant "la llibertat dels presos polítics" i "el retorn dels exiliats" i també "amb lleialtat al mandat de l'1 octubre", unes paraules que han rebut xiulades d'alguns senadors presents a la Cambra.