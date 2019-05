Èlia Tortolero s'estrena al Senat en un dia «molt normal i molt emocionant»

La santjoanenca Èlia Tortolero es va estrenar ahir com a senadora pel PSC. Com a primera senadora del PSC de la comarca del Bages des de la recuperació de la democràcia. A la mateixa cambra alta, però asseguda en uns altres bancs, hi ha una bagenca que, com ella, és mestra de professió, Mirella Cortès, que serà la portaveu del grup d'ERC al Senat. Per compartir, a part de l'AVE, aquests primers dies de política a Madrid han estat al mateix hotel i han coincidit a l'hora d'esmorzar. A la cambra, és més que probable que s'estableixin més distàncies.

Tortolero és regidora a Sant Joan de Vilatorrada, el seu poble, i cap de llista per a les eleccions de diumenge. Tot i la seva joventut, fa uns anys que viu amb intensitat la política des de les files socialistes, encara que fins ara havia mantingut la seva feina de mestra. Ara es podrà dedicar plenament al seu partit i al seu territori, en una legislatura que, com a mínim al Senat, li hauria de ser plàcida, ja que el PSOE hi governa amb majoria absoluta.

La nova senadora va viure una jornada «molt emocionant» en la seva estrena a la cambra alta. «Ha estat una gran experiència», afirmava ahir després de la sessió de constitució que es va acabar al migdia. Aquesta emoció, per exemple, la descrivia en el moment en què a 2/4 de 8 del matí, tot el grup es va reunir i escoltar les paraules encoratjadores del seu líder, Pedro Sánchez, que ha de continuar com a president del govern de l'Estat. Senadors i diputats es van trobar a la sala Ernest Lluch, el ministre català assassinat per ETA.

En la constitució de les meses del Senat i Congrés que es va viure ahir, tot i que es va voler que hi hagués una aparença de normalitat, els focus es van posar en la presència als hemicicles dels polítics catalans empresonats. I, en el cas del Senat, en els moviments que feia Raül Romeva, el cap d'ERC al grup del Senat i un dels consellers del govern Puigdemont que fa més d'un any i mig que està privat de llibertat.

Romeva va tenir una certa llibertat de moviments, menys potser que el seu company de partit Oriol Junqueras al Congrés, però segur que va poder viure moments molt importants, com per exemple quan es va poder veure amb la seva dona, encara que fos al lavabo del Senat.

Tortolero destaca aquesta «normalitat». Assegura que des del seu grup va poder veure que «entrava una mica més tard que la resta de grup», però destaca que el desenvolupament de la sessió va ser «molt normal».

És clar que va advertir com el secretari de la mesa del Congrés etzibava a Romeva un «que es foti» que van captar el micros oberts, i que va veure com l'inter-rompia enmig de la seva promesa del càrrec (particular i reivindicativa, i feta absolutament en català sense necessitat de traducció com havia passat en constitucions de la cambra anteriors i quan els nous senadors havien de prometre o jurà el càrrec). És obvi que ho va veure i viure, però considera que la sessió «havia estat molt llarga i que Rafael Hernando ha cridat un altre senador mentre Romeva parlava».

De moment, Tortolero desconeix quina seran les seves funcions dins del grup («les decidirem més endavant»), i sap que en els propers dies no té reunions ni sessions, amb la qual cosa es podrà dedicar de ple al tema que ara més l'ocupa: les eleccions al municipi de Sant Joan de Vilatorrada, on ella lidera la llista del PSC. Anit, després de tornar de Madrid, encara va passar per la seu del grup per fer activitats relacionades amb les municipals.