«És molt emocionant veure Junqueras fent feina normal dins de l'anormalitat de la situació»

Carolina Telechea, ahir, amb Oriol Junqueras al Congrés espanyol c.t/arxiu particular

La igualadina Carolina Telechea desbordava felicitat anit, tornant encara d'un acte electoral a l'Arboç després de la jornada de constitució del Congrés a Madrid. Després de veure Oriol Junqueras, el seu líder empresonat, assegut al seu costat, parlant amb els diputats del seu grup i amb molts i molts diputats que van voler-lo saludar. Els seus, els de Junts per Catalunya, els de Podemos, els del PNB, els de Bildu i Inés Arrimadas, que fora de càmera, al bar del Senat, li va fer dos petons, segons explica Telechea.

«És molt emocionant veure l'Oriol Junqueras fent la feina normal dins de l'anormalitat de la situació que viu amb l'empresonament». Destacava de l'hemicicle que es va viure la presència de Junqueras i de la resta de diputats que són a presó «amb normalitat», trencada, fonamentalment per diputats de Vox, que van cridar per no deixar que sentís la promesa de l'acta de diputat que feien els presos d'ERC i de JxCat.

Telechea serà una de les diputades de més pes al grup d'ERC al Congrés en la presenta legislatura. A Gabriel Rufián se li reserva el paper de grup i a ella, el de segon (portaveu adjunta). Per tant, tots dos hauran de treballar de bracet en la difícil tasca de recuperar el diàleg amb el PSOE i Sánchez. La política igualadina destaca la coordinació del dos grups a Madrid, Congrés i Senat.