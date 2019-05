La justícia rebutja la querella de Carles Puigdemont contra dos membres de la JEC

El jutjat d'instrucció número 51 de Madrid va decidir no admetre a tràmit la querella per prevaricació que havia presentat Lliures per Europa, la coalició encapçalada per Carles Puigdemont, contra dos vocals de la Junta Electoral Central (JEC) que havien estat proposats per PP i Cs, autors dels recursos que demanaven que Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí no fossin elegibles en les eleccions europees del 26 de maig.



Llibertat d'expressió i de càtedra

Pel que fa a l'altre vocal, que és catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, la querella aportava un article publicat en un mitjà i en el seu bloc on insta a canviar la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) perquè Puigdemont no sigui elegible.

La jutgessa remarca que en aquest cas no només hi ha la llibertat d'expressió, sinó també la llibertat de càtedra.

Segons ella, el vocal pren una posició jurídica: que l'expresident és elegible amb l'actual legislació vigent, i creu que caldria canviar-la.

A l'hora de votar, però, canvi de criteri. La jutgessa creu que és perfectament possible fer-ho perquè pot haver tingut accés a elements nous pels recursos presentats per PP i Cs o per la discussió col·legiada amb els altres membres de la junta.

La resolució també descarta la prevaricació perquè la resolució no és arbitrària, sinó que és un acord «motivat en dret».

Després d'aportar diferent jurisprudència, la jutgessa decideix no admetre a tràmit la querella. Contra la resolució es pot presentar recurs.