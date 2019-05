En l'1-O es van gastar 917.000 euros públics, segons quatre pèrites proposades per les acusacions

Quatre pèrites han xifrat en almenys 917.648,39 euros, impostos a banda, els diners públics gastats en l'organització del referèndum de l'1-O. Així ho han assegurat les experts, totes elles advocades de l'Estat o altes funcionàries de la intervenció de l'Estat, que han estat proposades per la fiscalia i l'advocacia de l'Estat a l'entorn del delicte de malversació de fons públics.

Entre les xifres desglossades per les pèrites, hi ha 176.000 euros per a observadors o 119.000 per a la contractació de The Hague Center for Strategic Studies.

A més, una interventora de l'Estat ha assegurat que és "irrellevant" la distinció entre la despesa gastada i la compromesa però no abonada que el mateix organisme va fer en un informe, perquè "la despesa s'entén realitzada independentment que s'hagi fet el pagament".